İran, Rus S-300'den daha güçlü ve S-400'e yakın olduğu öne sürülen yerli üretim uzun menzilli hava savunma sistemini sergiledi.

İran'ın "Baver (İnanç) 373" adı verilen yerli üretim uzun menzilli hava savunma sistemi, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı törenle tanıtıldı.

Ruhani, törende yaptığı konuşmada, Baver 373 hava savunma sisteminin S-300'den daha güçlü ve S-400'e çok yakın seviyede olduğunu belirtti.

Nükleer anlaşma ve ABD yaptırımlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İran Cumhurbaşkanı, Washington yönetiminin nükleer anlaşmadan ayrılarak "uluslararası yasaları ve kararları ayaklar altına alarak ekonomik terör uyguladığını" ve baskılarla hedefine ulaşmayı planladığını söyledi.

Ruhani, 2018'in başındaki gösterileri hatırlatarak, "Tahran ve diğer bazı şehirlerdeki adamları vasıtasıyla karışıklık çıkarmayı başardılar. Bu karışıklığın birkaç ay İran'da devam edeceğini zannediyorlardı ancak güvenlik güçleri ve yetkililerin attığı adımlarla 5 gün içinde durum tersine döndü. İran yabancıların komplosuna karşı büyük bir başarı sağladı." diye konuştu.

ABD'nin İran'a karşı tüm gücünü devreye soktuğunu ancak geçen yıla göre daha istikrarlı olduklarını dile getiren Ruhani, "ABD'yi bugünden daha yalnız görmedim. Son gelişmeler göstermiştir ki bölgeden ilk kaçacak ülke ABD'dir." ifadelerini kullandı.

"Baver 373"ün özellikleri

İranlı yetkililer tarafından Rus S-300 hava savunma sisteminden daha güçlü olduğu öne sürülen "Baver 373"ün 200 kilometre uzaklıktaki ve 27 kilometre irtifadaki hedeflerini imha edebildiği belirtildi.

Dikey fırlatıcılarla ve "Miraç 4" adı verilen aynı anda 6 hedefe kilitlenebilen çok yönlü bir radar ile donatılmış "Baver 373"ün yine yerli üretim "Seyyad 4" füzelerinin de aralarında olduğu çeşitli tipte karadan havaya füzeleri fırlatabildiği ifade edildi.

İran ve Rusya arasında 2007'de imzalanan 900 milyon dolarlık S-300 anlaşması Tahran'a yönelik BM yaptırımları nedeniyle Rusya'nın önceki Devlet Başkanı Dmitry Medvedev tarafından 2010'da askıya alınmıştı. Bunun üzerine İran, "Baver 373" adını verdiği hava savunma sistemini geliştirmeye başlamıştı.

Rusya, nükleer anlaşmaya varılmasının ardından İran'a yönelik BM yaptırımlarının kaldırılmasından sonra 2016'da Tahran'a S-300 sevkiyatını tamamlamıştı.

Kaynak: AA