09.03.2026 04:14

İran: Yeni liderin seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine saldırı düzenlendi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede yeni lider Mücteba Hamaney'in seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İran: Yeni liderin seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine saldırı düzenlendi
[Fotograf: Reuters]

Asriran haber sitesi, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 30'uncu dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "İran liderinin seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine düzenlenen operasyonda, Hürremşehr, Fettah ve Hayber füzeleri ile insansız hava araçları (İHA) kullanılmıştır." ifadesi yer aldı.

İran'da yeni liderin seçiminden sorumlu Uzmanlar Meclisi, Mücteba Hamaney'in oy çoğunluğuyla ülkenin üçüncü lideri olarak seçildiğini duyurmuştu.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında ülke lideri Ali Hamaney öldürülmüş, yeni liderin seçimine kadar söz konusu makamı geçici liderlik konseyi temsil etmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.

