Çok Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.07.2026 17:22

İran ve ABD arasındaki müzakerelerin 11 Temmuz'da Pakistan'da devam edeceği iddia edildi

İran ve ABD arasında müzakerelerin 11 Temmuz'da Pakistan'da devam edeceği öne sürüldü.

İran ve ABD arasındaki müzakerelerin 11 Temmuz'da Pakistan'da devam edeceği iddia edildi

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran ve ABD müzakereleri 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacak.

Pakistan'da yapılacak görüşmelerde, tarafların İran'a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve nükleer konunun ele alınacağı aktarıldı.

İran heyetinde kimlerin yer alacağının ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında hayatını kaybeden eski ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney için 9 Temmuz'da sona erecek cenaze törenlerinin ardından netleşeceği iddia edildi.

İran ve ABD arasında 14 Haziran'da varılan mutabakat sonrasında tarafların, İran'a yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nın durumu ve nükleer mesele gibi konular üzerinde 60 gün boyunca müzakere etmesi öngörülüyordu.

Son görüşme anlaşmazlıklar nedeniyle yapılamamıştı

Bu kapsamda 21 Haziran'da İsviçre'de yapılan görüşmeler, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi, ABD'nin henüz İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmaması ve taraflar arasında Hürmüz Boğazı'nın yönetimi gibi anlaşmazlıklar nedeniyle devam etmemişti.

Taraflar arasında mutabakata rağmen Hürmüz Boğazı çevresinde meydana gelen şiddetli askeri çatışmaların ardından iki ülkeden heyetler, 1 Temmuz'da Doha'da Katarlı yetkililerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

ETİKETLER
İran ABD Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
Rusya: Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği hava saldırıları cevapsız kalmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:05
Erzurum'da ormanlık alanlara girişler 30 Ekim'e kadar yasaklandı
17:34
Pakistan Başbakanı Şerif: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesur bir liderlik ortaya koyuyor
17:06
Rusya: Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği hava saldırıları cevapsız kalmayacak
17:00
TAYFUN BLOK-3 hareketli deniz hedefini tam isabetle vurdu
16:42
Samsun'da denize giriş yasağı
17:04
ABD’nin 250. yıl kutlamalarına aşırı sıcak engeli
Katalonya bölgesindeki orman yangınları nedeniyle 50 bine yakın kişi tahliye edildi
Katalonya bölgesindeki orman yangınları nedeniyle 50 bine yakın kişi tahliye edildi
FOTO FOKUS
TAYFUN BLOK-3 hareketli deniz hedefini tam isabetle vurdu
TAYFUN BLOK-3 hareketli deniz hedefini tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ