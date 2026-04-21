İran: Tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmiyoruz

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın deniz ablukası uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek müzakere masasını teslimiyet masasına dönüştürmek ve savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istediğini belirtti.

Meclis Başkanı Kalibaf, "Tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmiyoruz ve son iki hafta içinde sahada yeni kartları devreye sokmaya hazırlandık." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

ABD-İran ateşkesi ne zaman sona eriyor?

Reuters'ın müzakerelere katılan Pakistanlı bir kaynağa dayandırdığı habere göre, ateşkes 22 Nisan Çarşamba günü ABD Doğu Kıyısı saatiyle 20:00'de (TSİ Perşembe 03:00) resmen sona erecek.

Bu süre, İran yerel saatiyle Perşembe sabahı 03:30'a tekabül ediyor.

Trump: "Uzatma ihtimali düşük"

Başkan Trump, Bloomberg News'e yaptığı son açıklamada, ateşkesin Washington saatiyle Çarşamba akşamı biteceğini değerlendirdiğini ifade etti.

Taraflar arasında yeni bir anlaşmaya varılamaması durumunda ateşkesi uzatmayacağının sinyalini veren Trump, sürenin uzatılma ihtimalini "son derece düşük" olarak nitelendirdi.

Süreç nasıl ilerledi?

7 Nisan Salı akşamı ilan edilen ateşkesin başlangıçta 21 Nisan Salı günü bitmesi bekleniyordu. Ancak gelinen noktada Çarşamba gecesine kadar opsiyon tanındığı görülüyor.

Eğer Çarşamba günü ABD saatiyle 20:00'ye kadar diplomatik bir orta yol bulunamazsa, bölgedeki askeri hareketliliğin yeniden tırmanmasından endişe ediliyor.