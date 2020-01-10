İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abedzade, yaptığı basın açıklamasında, Tahran’da düşen Ukrayna Havayolları’na ait uçağın füzeyle vurulmadığını iddia etti.

İran’ın, kazaya dair verileri inceleyebilecek uzmanlara sahip olduğunu vurgulayan Abedzade, herhangi bir problem oluşması durumunda diğer ülkelerden yardım alınabileceğini kaydetti.

ABD’nin, iddialarını "teknik kanıtlarla" ispatlaması gerektiğini söyleyen Abedzade, kazaya dair inceleme ve soruşturma sürecinin uzun zaman alabileceğini belirtti.

Abedzade ayrıca şunları kaydetti:

"Uçağın düştüğü yer, pilotun havalimanına geri dönmeye karar verdiğini gösteriyor. Her şey 2 dakika içerisinde oluyor; uçak 1,5 dakika boyunca yanıyor. Net olan şey, bunun (uçağın) füzeyle vurulmadığıdır."

Ne olmuştu?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran'ın, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasından saatler sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, uçağın arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran'ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söylemişti.

Kaynak: TRT Haber