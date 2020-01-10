Dünya
ABD Suriye’de İran destekli grupları vurdu10 Ocak 2020 Cuma 11:44 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 11:47
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde konuşlu İran destekli Hizbullah unsurlarına hava saldırısı düzenledi.
ABD-İran arasındaki Süleymani suikastı sonrası bölgede hareketlilik Suriye'ye taşındı.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Deyrizor ilinde İran destekli Hizbullah unsurlarına hava saldırısı düzenledi.
Elbukemal ilçesinde, örgüte ait 4 tank imha edildi. Bazı silahlı unsurlar etkisiz hale getirildi.
Koalisyon uçakları, İran destekli gruplar üzerindeki keşif uçuşlarını da yoğunlaştırdı.
Kaynak: AA
Etiketler: abd suriye iran destekli grup