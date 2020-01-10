BBC'nin haberine göre ülke genelinde eylül ayından bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi, 10,3 milyon hektar alan da kül oldu.

Son birkaç gündür nispeten yumuşayan hava koşullarının ardından rüzgar hızının ve hava sıcaklığının yeniden artmaya başladığı Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde tahliye çağrısı yapılan binlerce kişi evlerini terk etti.

Askeri helikopterlerden de risk altındaki bölgelere acil durum malzemeleri bırakıldı.

Yeni Güney Galler Kırsal İtfaiye Hizmeti Şefi Shane Fitzsimmons, basına yaptığı açıklamada, "İnsanlardan dışarı çıkmaları ve daha güvenli yerlere gitmelerini istiyoruz" ifadesini kullandı.

Yetkililer, eyalette Eden, Batemans Bay and Nowra bölgeleri dahil Sydney kentinin kıyı kasabalarının yeniden yangın tehdidi altında olduğunu belirtti.

Yeni Güney Galler'de yangınlar 100'den fazla farklı noktada etkili olurken, bunlardan 50'sinin kontrol altına alınamadığı kaydedildi.

Güney Avustralya eyaletine bağlı Kanguru Adası'nın yaklaşık bin 800 kişinin yaşadığı Kingscote kasabasında, değişken hızlı rüzgarların artırdığı alevler yollarla bağlantıyı kopardı, yöre halkından bazıları geceyi deniz kenarı yakınlarında geçirdi.

Diğer yandan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, askeri birliklerin, itfaiyecilere ve acil durum ajanslarına yardım etmek için hazırda beklediğini söyledi.

Morison, "Onlara derhal harekete geçmeye ve destek vermeye hazır olmaları için çok net talimatlar verdim" dedi.

Milyonlarca hayvan telef oldu

Avustralya genelinde aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 2 bini aşkın ev kül olurken milyonlarca hayvan da telef oldu.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulundu.

Telef olan hayvanlar arasında en çok sürüngenlerin, kuşların, koala ve kanguru gibi memeli hayvanların olduğu sanılıyor.

Çevre bilimci Stuart Blanch, "Kangurular, alevlerden kaçabiliyor ancak çoğu çitlere takılarak can veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

DiCaprio'nun çevre örgütü Earth Alliance'dan 3 milyon dolar bağış

ABD'li aktör Leonardo DiCaprio'nun kurduğu çevre örgütü Earth Alliance'tan yapılan açıklamada, Avustralya'da süren yangınlarla mücadeleye destek amacıyla 3 milyon dolarlık Avustralya Yangın Fonu oluşturulduğu bildirildi.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, 3 milyon dolarlık fonun, itfaiyecilere ve uzun vadeli iyileştirme çalışmal arına destek olmak için kullanılacağı kaydedildi.

Fonun yerel bazı sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmanın yanı sıra yangınlarından etkilenen topluluklara yardım etmeyi, vahşi yaşamın kurtarılmasına ve ekosistemin restorasyonuna destek olmayı amaçladığı aktarıldı.

Avustralya'daki yangınlarla mücadeleye destek olmak için ABD'li şarkıcı Pink (Alecia Beth Moore) 500 bin dolar, ABD'li müzik grubu Metallica da 750 bin dolar bağışlayacağını duyurmuştu.

Ülkenin güneydoğusunda tahliye çağrısı yapılmıştı

Yetkililer, artması beklenen hava sıcaklıkları öncesinde ülkenin güneydoğu bölgesinde ikamet edenlere tahliye çağrısında bulunmuştu.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla yaklaşık 4 bin kişinin deniz kenarlarına sığındığı Mallacoota dahil altı bölge ve tatil köyü için geçen hafta "felaket durumu" ilan etmişti.

Andrews, dün, tehlikenin boyutunu tahmin etmenin zor olduğunu ifade ederek, kötüleşmesi beklenen hava koşulları öncesinde eyaletteki felaket durumunu 48 saat uzatmıştı.

Yangınların, evleri ve insan hayatını tehlikeye atmaya devam ettiği Yeni Güney Galler ve Güney Avustralya eyaletlerinde halka uyarılar yapılarak, önlemler almaları istenmişti.

Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerindeki yangınlarda geçen hafta da binlerce kişi bulundukları yerleri terk etmişti.

Hükümetten yangın bölgeleri ve yangın mağdurları için "ödenek" sözü

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hafta başında, ülkenin farklı noktalarında görülen ve aylardır kontrol altına alınamayan yangınlardan etkilenen bölgelerde, iyileştirme çalışmaları ve yangın mağdurlarına destek için daha önce söz verilen on milyonlarca dolara ilaveten, 2 milyar Avustralya doları (1,4 milyar dolar) öd enek ayırma taahhüdünde bulunmuştu.

Morrison, askeri gemi ve uçakların yangından etkilenen bölgelerdeki kişilere su, gıda maddeleri ve yakıt taşıdığını ifade etmişti.

Söndürme çalışmalarına destek vermek üzere yangın bölgelerine askeri birlikler sevk edilmişti.

Kaynak: AA