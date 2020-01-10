Dünya
Zelenskiy, İran’da düşen uçağı Pompeo ile görüşecek10 Ocak 2020 Cuma 10:35 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 10:46
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait uçağa dair soruşturma sürecini ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceğini açıkladı.
Reuters'ın haberine göre, görüşmenin bugün yapılması planlanıyor.
Zelenskiy, düşen uçak hakkında, dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmüştü.
Ne olmuştu?
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran'ın, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasından saatler sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.
Kaynak: Reuters, AA
Etiketler: Vladimir Zelenskiy mike pompeo