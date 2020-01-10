Yangınlar nasıl başladı?

Normalin üzerinde görülen sıcaklıklar ve kuraklık, yangınların şiddetinin daha fazla olmasına neden oldu.

Eylül ayında başlayan yangınlar rüzgarlarla birlikte hızla yayılırken, geçen sürede beklenen yağmur bir türlü yağmadı.

Bilim insanları iklim değişikliğinin yangınların daha sık ve daha şiddetli görülmesine neden olduğunu vurguluyor.

Yangınların faturası ne?

4 aydır devam eden yangınlarda en az 10 milyon hektarlık alan küle döndü. Yani yaklaşık 11 milyon futbol sahası büyüklüğünde bir alan yandı. 26 kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Vahşi yaşam nasıl etkilendi?

Şu ana kadar 500 milyonun üzerinde hayvan can verdi. Vahşi yaşam alanları büyük ölçüde yok oldu.

Güney Avustralya Eyaleti'nde bulunan kanguru adasının ise üçte biri yanmış durumda.

Hükümet su kaynaklarını tükettiği gerekçesiyle 10 bin deveyi itlaf etmeye başladı.

Yangınlarda son durum ne?

Yeni Güney Galler Eyaleti'nde 136, Victoria Eyaletinde ise 31 aktif yangın bulunuyor.

Çok sayıda Avustralyalı evleri yok olduğu için tanıdıklarının yanında kalıyor.

Alevler yerleşim yerlerine sıçradı. Yeni tahliye uyarıları geldi.

Yangınların oluşturduğu sis ve hava kirliliği de yaşamı olumsuz etkiliyor..

Başkent Canberra şu anda dünyada hava kirliliğinin en fazla olduğu kent durumunda.

Çok sayıda kasabaya elektrik ve internet bağlantısı da sağlanamıyor.

Yangınlar ne kadar sürecek?

Ülkenin doğu kıyısındaki bölgelerde yağış görülse de sıcaklıkların tekrar yükselmesi bekleniyor.

Rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle alevlerin körüklenebileceği ve mega yangına dönüşebileceği, yangınların aylarca sürebileceği uyarıları yapılıyor.

Kaynak: TRT Haber

