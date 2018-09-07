İran, Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapattı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Irak'ın Basra kentinde, "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı başlayan ve giderek alevlenen gösteriler sırasında, bir grup İran’ın Basra Başkonsolosluğu'nu bastı.

Konsolosluğa giren öfkeli grup, binayı ateşe verdi.

Bunun üzerine İran, Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapattı.

Basra’daki gösteriler sırasında daha önce devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binalar da ateşe verilmişti.

Irak Meclisi yarın Basra için "acil" toplanacak

Irak Meclisi 12 Mayıs'taki seçimlerin galibi Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine Basra'da yaşanan olaylarla ilgili yarın için olağanüstü toplantı kararı almıştı.

Sadr, dün yaptığı açıklamada "Basra'da yaşanan olaylar nedeniyle mecliste en geç pazar günü olacak şekilde olağanüstü oturum düzenlemesi" çağrısında bulunmuştu.

Şii dini merci Ayetullah Ali es-Sistani de Basra'da yaşanan gelişmeleri kaygıyla izlediklerini belirterek, göstericilere karşı kullanılan aşırı şiddete son verilmesi çağrısı yapmıştı.

Umm Kasr Limanı kapatıldı

Iraklı yetkililer Basra'daki protestolar nedeniyle ülkenin güneyindeki Umm Kasr Limanı'nı kapattıklarını açıklamıştı.

20'den fazla gösterici hayatını kaybetti

Basra halkının 8 Temmuz'dan bu yana "yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk" gibi gerekçelerle düzenlediği gösterilerin şiddeti son günlerde artmıştı.

Güvenlik güçlerinin olayları bastırmak için açtığı ateş sonucu şu ana kadar 20'den fazla gösterici hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'ın Basra bölgesine seyahat uyarısı

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Basra vilayetine seyahat edecek olan Türk vatandaşlarının güvenlikleri için protesto gösterilerinin yapıldığı bölgelerden uzak durmalarını tavsiye eden bir açıklama yaptı.

Kaynak: AA