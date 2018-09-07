İran'ın, Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapattı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Irak'ın Basra kentinde, "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı başlayan ve giderek alevlenen gösteriler sırasında, bir grup İran’ın Basra Başkonsolosluğu'nu bastı.

Konsolosluğa giren öfkeli grup, binayı ateşe verdi. Basra’daki gösteriler sırasında daha önce devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binalar da ateşe verilmişti.

Bunun üzerine İran, Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapattı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Olaylar üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Basra Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşanan olaylar sebebiyle kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Açıklamada, söz konusu yasağın ne zaman kalkacağına dair bilgi verilmedi.

1 kişi hayatını kaybetti, 10 yaralı

Haşdi Şabi bünyesindeki Asaib Ehlilhak Örgütü'ne ait binaya girmeye çalışan göstericilere ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Görgü tanığı göstericilerden Hani Abdu el-Hüseyin, protestocuların Basra vilayetinin Berihe bölgesindeki Asaib Ehlilhak Örgütü binasına girmeye çalıştığını söyledi. Bunun üzerine örgütten silahlı kişilerin göstericilere ateş açtığını iddia eden Hüseyin, olayda 1 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını ifade etti.

Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada da maskeli bir grubun, Haşdi Şabi'ye ait bir binaya saldırarak, içerisindeki eşyaları tahrip ettiği ve binayı tamamen yaktığı belirtildi.

İran: Diplomatik misyonlar korunmalı, saldırganlar yakalanmalı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Irak'ı diplomatik misyonların güvenliğini sağlamaya çağırarak, Basra Başkonsolosluğuna saldıranların da bir an önce bulunarak cezalandırılmasını istedi.

Kasımi, İran’ın Basra Başkonsolosluğunun ateşe verilmesi üzerine yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını belirtti. Olay sonucu konsolosluk binasında büyük hasar meydana geldiğini aktaran Kasımi, konsolosluk çalışanlarından kimsenin zarar görmediğini ifade etti.

İranlı sözcü, iki ülkenin devlet ve halk düzeyindeki dostluğunu bozmak isteyen "açık ve gizli ellerin" olduğunu iddia erek, Irak devletinin, diplomatik mekanları korumakla ilgili sorumluluğunu yerine getirmesini ve Basra Başkonsolosluğuna saldıranları da süratle bulup cezalandırması gerektiğini söyledi.

"Basra'yı terk edin çağrısı asılsızdır"

Öte yandan İran'ın Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, İranlı vatandaşların Basra kentini terk etmesi yönünde çağrı yapıldığı şeklinde medyada yer alan haberlerin asılsız olduğu kaydedildi.

Irak Meclisi yarın Basra için "acil" toplanacak

Irak Meclisi 12 Mayıs'taki seçimlerin galibi Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine Basra'da yaşanan olaylarla ilgili yarın için olağanüstü toplantı kararı almıştı.

Sadr, dün yaptığı açıklamada "Basra'da yaşanan olaylar nedeniyle mecliste en geç pazar günü olacak şekilde olağanüstü oturum düzenlemesi" çağrısında bulunmuştu.

Şii dini merci Ayetullah Ali es-Sistani de Basra'da yaşanan gelişmeleri kaygıyla izlediklerini belirterek, göstericilere karşı kullanılan aşırı şiddete son verilmesi çağrısı yapmıştı.

Umm Kasr Limanı kapatıldı

Iraklı yetkililer Basra'daki protestolar nedeniyle ülkenin güneyindeki Umm Kasr Limanı'nı kapattıklarını açıklamıştı.

20'den fazla gösterici hayatını kaybetti

Basra halkının 8 Temmuz'dan bu yana "yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk" gibi gerekçelerle düzenlediği gösterilerin şiddeti son günlerde artmıştı.

Güvenlik güçlerinin olayları bastırmak için açtığı ateş sonucu şu ana kadar 20'den fazla gösterici hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'ın Basra bölgesine seyahat uyarısı

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Basra vilayetine seyahat edecek olan Türk vatandaşlarının güvenlikleri için protesto gösterilerinin yapıldığı bölgelerden uzak durmalarını tavsiye eden bir açıklama yaptı.

Kaynak: AA