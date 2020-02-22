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İran seçimlerinde 152 sandalyenin 124'ü muhafazakarların
[Fotoğraf: AFP]
İran 11. Dönem Meclis Seçimlerinde muhafazakarlar, kesinleşen 152 sandalyeden 124'ünü alırken, reformistler 7 sandalyede kaldı.
İran Seçim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, toplam 208 seçim bölgesinden yaklaşık 100'ünde sonuçlar netleşti.
İran medyasında yer alan haberlere göre muhafazakarlar kesinleşen 152 sandalyeden 124'ünü alırken, reformistler 7 ve bağımsızlar da 21 sandalye kazandı.
Etiketler: muhafazakarlar iran seçimleriSon Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 18:18
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