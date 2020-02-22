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BAE'de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Böylelikle, ülkedeki toplam vaka sayısı 13'e yükselmiş oldu.
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İranlı 70 yaşındaki bir erkek turist ile 64 yaşındaki eşinde Covid-19 tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek için söz konusu kişilerle temas kuran herkesin sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı.
Ülkede Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 13'e yükselirken, bunların 3'ü tedavi edilerek sağlığına kavuştu.
BAE'de ilk Covid-19 vakası 29 Ocak'ta Çin'in Wuhan kentinden gelen bir ailenin fertlerinde görülmüştü.
Etiketler: BAE koronavirüs coronavirüs covid-19Son Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 17:04
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