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Dünya
TRT Haber 28.06.2026 23:02

İran planlanan görüşmelere katılmadı

İran Basını, İran'ın son saldırılar ve yerine getirilmeyen şartlar nedeniyle ABD ile planlanan teknik görüşmelere katılmadığını açıkladı.

İran planlanan görüşmelere katılmadı

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