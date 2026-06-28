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HABER GİRİŞ
28.06.2026 23:02
, 28.06.2026 23:04
İran planlanan görüşmelere katılmadı
İran Basını, İran'ın son saldırılar ve yerine getirilmeyen şartlar nedeniyle ABD ile planlanan teknik görüşmelere katılmadığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
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