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Dünya
AA 28.06.2026 23:02

İran basını: İran planlanan teknik görüşmeye katılmadı

İran basını, İran'ın son saldırılar ve yerine getirilmeyen şartlar nedeniyle ABD ile planlanan teknik görüşmelere katılmadığını açıkladı.

İran basını: İran planlanan teknik görüşmeye katılmadı

İran Devrim Lideri Eserlerini Koruma ve Yayma Ofisi Üyesi Mehdi Fezaili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran’ın, ABD ile teknik heyetler düzeyinde bugün gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeye katılmadığını söyledi.

ABD basını: İran ve ABD bu hafta teknik görüşmelere başlayacak
ABD basını: İran ve ABD bu hafta teknik görüşmelere başlayacak

Fezaili, buna gerekçe olarak, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını sürdürmesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına ilişkin somut adım atılmaması olduğunu dile getirdi.

İran ile ABD arasında 14 Haziran'da varılan mutabakatın ardından taraflar 21 Haziran'da İsviçre'de üst düzey görüşmeler gerçekleştirmiş ve görüşmeler daha sonra teknik heyetler arasında devam etmişti. 23 Haziran'da yapılan açıklamada, teknik görüşmelerin gelecek hafta yeniden yapılacağı belirtilmiş ancak tam tarih verilmemişti.

Son iki gündür İran ve ABD arasında Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı çatışmalar meydana gelmişti.

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