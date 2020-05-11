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İran ordusundan kaza iddialarına ilişkin açıklama
[Fotoğraf: AA]
İran Ordusu, dün düzenlenen deniz tatbikatı esnasında, Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı, kazara meydana gelen olayda en az 1 kişinin öldüğünü açıkladı.
İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Bender Abbas 1. Bölgesi Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Dün düzenlenen deniz tatbikatı esnasında, Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı, kazara meydana gelen olayda en az bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, olayın detayları hakkında bilgi verilmedi.
İran medyası, İran donanmasının, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurduğunu ve onlarca kişinin öldüğünü duyurmuştu.
Etiketler: savaş gemisi İran ordusu deniz tatbikatıSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 06:16
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