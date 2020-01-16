Dünya
İran ordusu sınırda 100'den fazla kaçak silah ele geçirdi16 Ocak 2020 Perşembe 16:37 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 16:41
İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyomers Haydari, Irak sınırında 100'den fazla kaçak silah ele geçirildiğini açıkladı.
[Grafik: TRT Haber]
Irak sınırındaki Kirmanşah eyaletinde İran devlet televizyonuna konuşan Haydari, "Ülkenin batı sınırında 2 kaçakçı grup, çeşitli çapta silahları sınırdan geçirmek üzereyken emniyet güçleri tarafından yakalandı." dedi.
Ele geçirilenler arasında 28 kaleşnikof tüfek ve 86 tabanca olduğunu söyleyen Haydari, söz konusu silahların olası rejim karşıtı protesto gösterilerinde kullanılmak üzere ülkeye sokulmak istendiğini öne sürdü.
Haydari'nin açıklaması sırasında ele geçirilen silahlar da sergilendi.
Kaynak: AA
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