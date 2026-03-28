Dünya
AA 28.03.2026 01:25

İran ordusu: Dubai'de bir otel kamikaze İHA'larla vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD unsurlarına düzenlediği saldırılarda Dubai'deki bir oteli kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) vurduğunu duyurdu.

İran ordusu: Dubai'de bir otel kamikaze İHA'larla vuruldu
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

Tesnim Haber Ajansı, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 84. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki bir otel kamikaze İHA ile vurulurken, Kuveyt'teki Şuyuh Limanı'nda ABD'ye ait 6 LCU tipi çıkarma gemisinin hedef alındığı öne sürüldü.

Gemilerden 3'ünün battığı ve diğer üçünün de ağır hasar aldığı iddia edilen saldırıda 1000 kilometre menzilli Kadir 380 füzelerinin kullanıldığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerindeki ABD askerlerinin üslerini terk ederek otellere sığındığını belirtmiş, otellere bu askerlere yer vermemeleri çağrısında bulunmuştu.

İran ABD İran ilişkileri ABD-İsrail-İran Savaşı İsrail-İran çatışması
SON HABERLER
01:50
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: Türkiye olarak savaşın durması için elimizden geleni yapacağız
01:07
İngiltere'de bazı akaryakıt istasyonlarında "geçici tedarik kısıtı" yaşandığı bildirildi
01:16
Trump: Orta Doğu, İran'ın terör saldırılarından özgürleşmeye çok yakın
00:47
Husiler: İran’a karşı savaşa katılan ittifaklara doğrudan müdahale ederiz
00:38
İran Atom Enerjisi Kurumu: Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti
01:41
İletişim Başkanı Duran, STRATCOM Zirvesi 2026 kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi
Tahran esnafı savaşın olumsuz etkisini derinden hissediyor
STRATCOM Zirvesi başladı
