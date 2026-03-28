Dünya
AA 28.03.2026 01:05

İngiltere'de bazı akaryakıt istasyonlarında "geçici tedarik kısıtı" yaşandığı bildirildi

İngiltere'de akaryakıt fiyatlarında artış sürerken, petrolde küresel çapta yaşanan arz aksaklıkları ve artan talep nedeniyle bazı akaryakıt istasyonlarında "geçici tedarik kısıtı" yaşandığı bildirildi.

İngiltere'de bazı akaryakıt istasyonlarında "geçici tedarik kısıtı" yaşandığı bildirildi
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başlamasının ardından enerji ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda trafiğin durma noktasına gelmesi, petrol ve gaz piyasalarında arz ve fiyat baskısı oluşturmaya devam ediyor.

Savaş sonrası akaryakıt fiyatlarının artış gösterdiği İngiltere'de, benzinin litre fiyatı 1,5 sterlinin üzerine çıktı. Benzinin litre fiyatı savaş öncesi döneme göre yaklaşık yüzde 15 yükseldi. Dizelin litre fiyatı ise 1,77 sterlin seviyesine ulaştı.

Ulusal basına yansıyan haberlerde açıklamalarına yer verilen İngiltere'nin en büyük perakende zincirlerinden Asda İcra Kurulu Başkanı Allan Leighton, Asda'nın akaryakıt istasyonlarının "küçük bir bölümünde geçici kısıt" yaşandığını belirterek, fiyat dalgalanmaları nedeniyle "çok güçlü bir talep artışı" gördüklerini ifade etti.

 

Yakıt satış hacimlerinin önemli ölçüde arttığını kaydeden Leighton, "Açıkça talep arzın önüne geçti. Arz sıkışık ve hepimiz bu konuda yoğun çaba gösteriyoruz. Sorun geçici. Teslimat beklenen dönemlerde bazı aksaklıklar yaşanabilir ve bunun bir süre daha devam etmesini bekliyoruz."

İngiltere İsrail İsrail-İran çatışması ABD-İsrail-İran Savaşı ABD
Trump: Orta Doğu, İran'ın terör saldırılarından özgürleşmeye çok yakın
