Dünya
AA 18.04.2026 12:47

İran medyası: ABD ile müzakerelerin bir sonraki turuna henüz onay verilmedi

İran'ın, ABD'nin müzakerelerdeki "aşırı talepleri" nedeniyle henüz bir sonraki görüşme turuna katılmayı kabul etmediği ve konuyu görüşmelerin arabulucusu Pakistan üzerinden ABD'li yetkililere ilettiği bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının ilgili kurumlardan aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, Trump'ın İran'a "deniz ablukası" ilan etmesi ve Amerikalıların müzakerelerdeki "aşırı talepleri" nedeniyle İran'ın henüz bir sonraki müzakere turuna katılma kararı almadığı belirtildi.

Görüşmelerin ABD'nin aşırı taleplerinden vazgeçmesine bağlı olduğu ve İran'ın "yıpratıcı ve faydasız" görüşmelere girmeyeceği ve bunun da Pakistan üzerinden ABD'li yetkililere iletildiği ifade edildi.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin "aşırı talepleri" olduğunu belirtmişti.

Diğer yandan İran, dün Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilerin geçişine açmış ancak ABD İran'a "deniz ablukası" uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu. İran, bunun üzerinden Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

