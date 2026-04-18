İran: Seyrüsefer serbestisi sağlanmazsa Hürmüz'deki sıkı denetim sürecek

İran Devrim Muhafızları ortak askeri komutanlığı, ABD'nin "sözde abluka bahanesiyle korsanlık ve deniz hırsızlığı eylemlerine devam ettiğini" belirtti.

İran televizyonu IRIB'in aktardığı açıklamada, "Bu nedenle, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü eski haline döndü ve bu stratejik su yolu artık silahlı kuvvetler tarafından sıkı bir şekilde yönetiliyor ve kontrol ediliyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, "ABD, İran'dan varış noktalarına ve geri dönen gemiler için tam seyrüsefer özgürlüğünü geri verene kadar, Hürmüz Boğazı'nın durumu sıkı bir şekilde kontrol altında ve önceki halinde kalacaktır" ifadelerine yer verildi.