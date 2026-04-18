Dünya
AA 18.04.2026 10:14

CENTCOM: ABD'nin İran limanlarına ablukası nedeniyle 21 gemi geri döndü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle İran'dan yük alan "21 geminin İran'a geri döndüğü" bildirildi.

CENTCOM: ABD'nin İran limanlarına ablukası nedeniyle 21 gemi geri döndü

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

​​​​​​​Güdümlü füze destroyeri USS Michael Murphy’nin dün Arap Denizi'nde devriye gezdiği aktarılan açıklamada, "ABD kuvvetleri, İran limanlarına giriş veya çıkış yapmaya çalışan gemilere karşı deniz ablukası uyguluyor." denildi.

Açıklamada, "Ablukanın başlamasından bu yana, 21 geminin ABD kuvvetlerinin İran'a geri dönme talimatına uyduğu" ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

CENTCOM da ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisiyle savaş uçağının eşlik ettiğini açıklamıştı.

