İran Meclisinin bugünkü oturumunda ABD'nin Devrim Muhafızlarını yabancı terör örgütleri listesine eklemesine karşı adımı ele alan milletvekilleri, ABD'ye karşı sunulan acil yasa tasarısını 189 evet 2 ret ve 1 çekimser oyla kabul etti.

Kabul edilen yasa tasarısında, ABD'nin Batı Asya'da faaliyet gösteren tüm askeri ve istihbarat birimleri ile özel ve tüzel kişilikleri terörist olarak ilan edildi. Tasarıda ayrıca, bu yapılara yönelik her türlü mali, teknik, eğitim, lojistik ve diğer katkılar teröre yardım ve yataklık kapsamında değerlendirildi.

Tasarıda, İran hükümeti ve silahlı kuvvetlerinin alınan bu kararı uygulamakla yükümlü olduğu belirtildi.

Ayrıca İran hükümetinin, ülkeler ve uluslararası kurumlarla ikili ve çok yönlü görüşmeler yapmak suretiyle, tüm kapasitesini sonuna kadar kullanarak, ABD'nin İran askeri gücünü terörist şeklinde tanıtmasını etkisiz hale getirmekle sorumlu olduğu kaydedildi.

Milletvekilleri, tasarının kabul edilmesinin ardından genel kurulda "kahrolsun ABD" şeklinde sloganlar attı.

ABD İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "DMO, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerine yer verilmişti.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA