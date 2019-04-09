The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Alphabet Holding'in yatırımıyla kurulan "Wing" adlı şirket, başkent Canberra'nın bazı banliyölerinde dronelarla kargo hizmeti vermek üzere Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesinden (CASA) ruhsat aldı.

İlk aşamada Canberra'nın Crace, Palmerston ve Franklin banliyölerindeki 100 hanenin erişimine açılacak hizmet, daha sonra Harrison ve Gungahlin banliyölerine genişletilecek.

CASA'dan yapılan açıklamada, bunun, dünyada dronelarla verilen ilk kargo hizmeti olacağı ifade edildi.

Şirketin hizmet ruhsatını 18 aylık deneme sürecinin ardından aldığı ve bu süreçte test amaçlı yaklaşık 3 bin teslimat yapıldığı bildirildi.

Bölgedeki kafe, eczane gibi yerel işletmelere iş birliği içinde hizmet verecek olan drone servisi bazı düzenleyici kısıtlamalara tabi olacak. Dronelar hafta içi 07.00-20.00, pazar günleri ise 08.00-20.00 saatlerinde hizmet verebilecek, cumartesi günü ise çalışmayacak.

Dronelar ana yollar üzerinde ve insanlara yakın uçamayacak, pilot bölgedeki hanelere dronelara nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapılacak.

Kaynak: AA