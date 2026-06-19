İran Meclis Başkanı: Belirlenen kırmızı çizgilerin ve İran halkının haklarını koruma konusunda karalıyız

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Kalibaf, İran lideri Mücteba Hamaney’in ABD ile varılan mutabakata ilişkin açıklamasının ardından mesaj yayımladı.

Kalibaf, mesajı nedeniyle Hamaney’e teşekkür ederek, "Bu mesajın, mutabakat metninde belirtilen şartları yerine getirmek için toplumun tüm üyelerini düşmana karşı birleştireceğini ve bütünleştireceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

"İran halkının haklarının korunması konusunda kararlıyız"

Mutabakat maddelerine değil İran'ın gücüne güvendiklerini vurgulayan Kalibaf, "Geçmiş müzakerelerde de gösterdiğimiz gibi, belirlenen kırmızı çizgilerin ve şartların yerine getirilmesi ve İran halkının haklarının korunması konusunda kararlıyız." dedi.