İran’ın, Basra Körfezi’nde kuru yük terminali inşası için Kazakistan’a 15 hektarlık arazi tahsis edeceği bildirildi.

Kazakistan Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Bakanı Serik Jumangarin başkanlığındaki Kazak heyetinin, İran’a gerçekleştirdiği iki günlük çalışma ziyareti kapsamında, Basra Körfezi’nde yer alan Bender Abbas Limanı’nda incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, “İran tarafı, Bender Abbas Limanı’nda kuru yük terminalinin inşası için 15 hektarlık arazi ayırmayı kabul etti. Bu bağlamda, Kazakistan iş dünyası temsilcileriyle Bender Abbas Limanı yönetimi arasında ortak çalışma grubu oluşturulacak. Grup ayrıca limana Kazak tahılının aktarma hacmini artırmak için siloların inşa edilmesi olanaklarını da değerlendirecek.” ifadeleri kullanıldı.

Kazakistan ve İran arasında mutabakat zaptı imzalandı

Jumangarin, ziyareti kapsamında İran Tarım Bakanı Seyed Cevat Saadatinejad ve Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi ile bir araya geldi.

Söz konusu görüşmelerde, Kazak Bakan, İran ile tarım ürünlerinde karşılıklı ticaret hacmini 1 milyar dolara ve yük akışını da mevcut yıllık 1 milyon tondan 4 milyon tona çıkarmaya hazır olduklarını kaydetti.

Görüşmelerin ardından taraflar, “Kuzey-Güney” koridorunu geliştirmek amacıyla bu yılın sonuna kadar üçlü yol haritasının kabul edilmesinin yanı sıra nakliye şoförleri için özel vize rejiminin uygulanması, iki ülke gümrük süreçlerinin optimizasyonu, “Kazakistan-Türkmenistan-İran” güzergahında kara yolu taşımacılığı için pilot projenin başlatılması ve ortak ihracat-ithalat şirketinin oluşturulması gibi alanlarda ön anlaşmanın sağlandığına ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.