Serbest döviz piyasasını izleyen "bonbast.com"a göre, İran'da 1 Amerikan doları 34 bin 920 tümene alıcı buluyor. Serbest piyasada 1 euro ise 34 bin 155 tümene satılıyor.

Döviz piyasasında en son 12 Haziran'da 33 bin 250 tümene çıkan, dün de 34 bin tümen bandını zorlayan dolar kuru bugün 34 bin 920 tümene ulaşarak tarihi rekor kırdı.

Dolar kurunun 35 bin tümeni zorlaması karşısında bazı döviz büroları kepenk kapattı, bazılarının önünde de uzun kuyruklar oluştu.

İran Merkez Bankası, yaptığı açıklamada, halktan döviz büroları önünde beklememelerini isteyerek dövize ihtiyaç duyan iş insanlarının ve halkın ihtiyaçlarını gidermek için hazırlıklarının olduğunu belirtti.

Piyasanın ihtiyaç duyduğu döviz rezervinden fazlasına sahip olduklarını bildiren Merkez Bankası, dövize ihtiyaç duyanların Döviz İşlemleri Merkezi Sistemi (NİMA) üzerinden başvuru yapmaları halinde gerekli miktarı alabileceğini ifade etti.

Merkez Bankası, bu yılın başından (21 Mart 2022) düne kadar NİMA üzerinden 26,5 milyar dolar işlem yapıldığını ve bu rakamın geçen yıla oranla yüzde 67 arttığını kaydetti.