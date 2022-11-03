Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo'nun doğusunda 5 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: AA]
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusundaki Çiba eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Çiba'nın kuzeybatısında yerel saatle 19.04'te 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
70 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından "dev dalga" uyarısı yapılmadı.
Sarsıntı, başkent geneli ile çevresindeki Saitama, Kanagawa ve İbaraki eyaletlerinde hissedildi.
Çiba eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyısında yer alıyor.
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