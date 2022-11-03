Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye'nin girişimiyle yeniden tahıl anlaşmasına dönmesine yönelik gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Kiev yönetiminden Karadeniz'deki gıda koridoruna saldırmaması yönünde garanti almak için yoğun çaba sarf ettiğini ifade eden Peskov, `Mevcut durumda garantiler Türk tarafına sunuldu. Ancak anlaşılır gerekçelerden dolayı doğrudan bize sunulamadı. Bu durumda Moskova ve Ankara bu garantilerin verildiği taraflar oluyor. Anlaşmanın önemi vurgulanıyor ve elbette Ankara ve bizzat Türk diplomatlar, askeri yetkililer ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yürütülen çalışma, büyük övgüyü hak ediyor. Tabii ki şu da var, Türkiye'nin bu anlaşmada yer alması, anlaşmaya güvenin ana güven faktörü` ifadelerini kullandı.

Rusya'nın anlaşmaya tekrar dönmesinin anlaşma süresinin uzatılması anlamını taşımadığını belirten Peskov, `Anlaşmanın uzatılmasını resmi olarak görüşmemiz gerekiyor.

Tüm tarafların anlaşmanın uygulanmasını ve parametrelerini değerlendirmesi gerekecek. Daha sonra karar verilebilir` dedi.