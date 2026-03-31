Çok Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.03.2026 16:10

İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil hedef sayısı 110 bini geçti

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında aralarında konut, ticari işletme ve araçların da bulunduğu 113 bin 570 sivil hedefin hasar gördüğünü duyurdu.

İran Kızılayı, ABD ve İsrail'in ülkeye düzenlediği saldırıların yol açtığı hasarın bilançosunu açıkladı.

Buna göre 90 bin 63 konut, 21 bin 59 ticari işletme, 760 eğitim merkezi ve Kızılaya bağlı 18 merkez olmak üzere toplam 113 bin 570 sivil hedef saldırılarda hasar gördü.

Ayrıca, 3 adet yardım helikopteri de saldırılarda hasar aldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.​​​​​​​ 

ETİKETLER
İran ABD İsrail
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:29
Kurtulmuş, İsrail'in idam cezası yasasını değerlendirdi: Tehlikeli bir eşik
16:25
Ambulans ekibiyle tartışan sürücüye 180 bin lira ceza
16:10
İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine saldırılarında 7 kişi öldü
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül'ü kabul etti
16:24
Bakan Uraloğlu: 5G iki yıl içinde Türkiye’nin her noktasında olacak
15:33
Türkiye 5G teknolojisine geçti
Tuzla Palas Gölü'nde yıllar sonra yeniden allı turnaların sesi duyuldu
Tuzla Palas Gölü'nde yıllar sonra yeniden allı turnaların sesi duyuldu
FOTO FOKUS
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ