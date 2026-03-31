Çok Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.03.2026 16:09

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine saldırılarında 7 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği son saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine saldırılarında 7 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan’a 2 Mart’ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail uçakları geceden bu yana güneydeki Deyr Kifa, Kefre, Aba, Duveyr, Cebşit, Mecdel Zun ve Kalile beldelerini hedef aldı.

Aba beldesinde bir evin hava saldırısıyla vurulması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail topçuları ise güneydeki Kavzeh, Beyt Lif ve Mansuri beldeleri ile Sırbin Vadisi'ni hedef aldı.

Sur kentine bağlı Kasımiye bölgesinde İsrail ordusunun bir aracı hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kentin Deyr Kifa beldesine İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü.

Sur'un Sarifa beldesine İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusu Nebatiye kentine bağlı Batı Zavter beldesine de hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Trump'tan Hürmüz Boğazı mesajı: Gidin kendi petrolünüzü alın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:29
Kurtulmuş, İsrail'in idam cezası yasasını değerlendirdi: Tehlikeli bir eşik
16:25
Ambulans ekibiyle tartışan sürücüye 180 bin lira ceza
16:13
İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil hedef sayısı 110 bini geçti
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül'ü kabul etti
16:24
Bakan Uraloğlu: 5G iki yıl içinde Türkiye’nin her noktasında olacak
15:33
Türkiye 5G teknolojisine geçti
Tuzla Palas Gölü'nde yıllar sonra yeniden allı turnaların sesi duyuldu
Tuzla Palas Gölü'nde yıllar sonra yeniden allı turnaların sesi duyuldu
FOTO FOKUS
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ