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Dünya
AA 16.06.2026 12:32

İran: Kalibaf, ABD ile mutabakatın imza törenine katılacak

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, İran ile ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreninde İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın hazır bulunacağını söyledi.

İran: Kalibaf, ABD ile mutabakatın imza törenine katılacak

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Revançi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin yabancı ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiğini söyleyen Revançi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, deniz ablukasının kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıkları konusunun mutabakat zaptında yer aldığını belirtti.

Revançi, mutabakat zaptının resmi imza töreninde İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf ile ABD Başkan Yardımcısı Vance'ın hazır bulunacağını ifade etti.

İmza töreninin İsviçre'de düzenleneceğini ancak yerin henüz netleşmediğini dile getiren Revançi, mutabakat zaptının imzalanmasının ardından nükleer konulara ilişkin görüşmelerin başlayacağını söyledi.​​​​​​​

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