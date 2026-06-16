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Dünya
AA 16.06.2026 12:18

İsrail yanlısı lobi ABD'den İran'la müzakerelerde İsrail'in saldırı "hakkının güvence altına alınmasını" istedi

İsrail yanlısı Amerikan lobi grubu Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesi (AIPAC), ABD yönetiminden İran ile nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerde İsrail'in saldırı "hakkının güvence altına alınmasını" istedi.

İsrail yanlısı lobi ABD'den İran'la müzakerelerde İsrail'in saldırı "hakkının güvence altına alınmasını" istedi

AIPAC'tan yapılan açıklamada, ABD Kongresi'nin Washington ile Tahran arasında varılan mutabakatın ardından başlayacak müzakereler boyunca Trump yönetimiyle yakın işbirliği içinde çalışacağı ve nihai anlaşmanın denetlenmesinde kritik rol üstleneceği belirtildi.

Açıklamada, "60 günlük müzakere sürecine ilişkin tüm detayları öğrenmeyi ve olası nihai anlaşmanın demokratik müttefikimiz İsrail'in karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerine yanıt verme egemenliğini koruyup korumadığını görmeyi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Kongre'nin, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun tamamının ülke dışına çıkarılmasını ve zenginleştirme tesislerinin tamamen sökülmesini öngören "kalıcı ve doğrulanabilir" bir anlaşma için diplomatik, ekonomik ve askeri baskı unsurlarını desteklemesi gerektiği ifade edildi.

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