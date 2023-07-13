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Dünya
AA 13.07.2023 18:15

İran İtalya'nın Tahran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

İran, ülkede terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü'nün liderini parlamentosunda ağırlayan İtalya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran İtalya'nın Tahran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
[Fotograf: Reuters]

İran, ülkede terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) liderini parlamentosunda ağırlayan İtalya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran devlet televizyonunun haberine göre,Halkın Mücahitleri Örgütü'nün (HMÖ lideri Meryem Recevi'nin İtalyan Parlamentosunda ağırlanmasına tepki olarak bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Giuseppe Perrone Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İtalyan diplomata İran'ın itirazlarının iletildiği belirtilen haberde, "İtalya'nın birkaç milletvekilinin suçlu bir teröristi ağırlaması terörizmi teşvik etmenin en bariz bir örneğidir." ifadelerine yer verildi.

Halkın Mücahitleri Örgütü

İran'da Şah rejimine karşı 1965'te ortaya çıkan "İslamcı sosyalist" ideolojiye sahip Halkın Mücahitleri Örgütü, 1979'daki devrimden sonra Tahran yönetimiyle anlaşmazlığa düşünce 1981'de İran tarafından terör örgütü ilan edildi.

Bu süreçte İran'da sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen örgüt, daha sonraki süreçte de ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada tarafından terör örgütü kabul edildi. HMÖ'yü AB 2009, ABD ve Kanada ise 2012'de örgütü terör listesinden çıkardı.

Daha sonra örgütün Arnavutluk'ta organize olmasıyla Tahran ile Tiran arasındaki ilişkiler de gerildi. Arnavutluk, hükümetin internet altyapısına yönelik yoğun siber saldırılardan İran'ı sorumlu tutarak, Eylül 2022'de Tahran ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Arnavutluk, 10 Haziran'da örgütün Dıraç ilinin Manez kentinde bulunan kampındaki bina ve ofislerine Yolsuzluk ve Organize Suçlara Karşı Özel Mahkeme'nin kararı ve savcılığın talimatı doğrultusunda baskın düzenlemişti.

HMÖ örgütünün lideri olarak bilinen Meryem Recevi, dün bazı milletvekillerinin daveti üzerine İtalya parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde bir toplantıya katılmıştı.

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