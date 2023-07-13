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Dünya
AA 13.07.2023 16:42

BAE: Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplam 260 uçak yardım malzemesi gönderdik

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye toplamda 260 uçak ve 4 kargo gemisi ile 15 bin tondan fazla insani yardım gönderdiklerini duyurdu.

BAE: Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplam 260 uçak yardım malzemesi gönderdik

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Savunma Bakanlığının Ortak Operasyonlar Komutanlığı konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonunun sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yardım operasyonuna İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları, Abu Dabi Sağlık Müdürlüğü, BAE Kızılayı, Zayid İnsani Yardım Vakfı ve Halife bin Zayid Al Nahyan İnsani Yardım Vakfı'nın katıldığı kaydedildi.

Beş aydan uzun süredir devam eden operasyon kapsamında onlarca kişinin enkaz altından kurtarıldığı ve 13 bin 463 vakanın tedavi edildiği aktarılan açıklamada, depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye ulaştırılan yardımların 15 bin 164 tona ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, insani yardım, çadırlar, temel gıda ve ilaçlar da dahil olmak üzere 6 bin 912 tonu acil yardımın 260 uçakla ulaştırıldığı, 8 bin 252 ton yardım ve yeniden inşa malzemelerinin ise 4 kargo gemisi ile taşındığı aktarıldı.

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