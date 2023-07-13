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Dünya
AA 13.07.2023 16:38

Rusya'nın dış borcu 347,7 milyar dolara geriledi

Rusya'nın dış borcunun yıl başından bu yana 33 milyar dolar azalarak 1 Temmuz itibarıyla 347,7 milyar dolara gerilediği bildirildi.

Rusya'nın dış borcu 347,7 milyar dolara geriledi
[Fotograf: Reuters]

Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin dış borcundaki son duruma ilişkin bilgilere yer verildi.

Rusya'nın dış borcunun yılbaşından itibaren düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Rusya'nın dış borcu, bu yılın başındaki rakama göre yüzde 8,7 veya 33 milyar dolar düşüşle 1 Temmuz 2023 itibarıyla toplam 347,7 milyar dolara geriledi." denildi.

Açıklamada, düşüşün ana nedeni olarak, yurt dışı yerleşiklerin devlet tahvili satışlarından kaynaklanan kamu idaresi borçlarının azalması olduğu kaydedildi.

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