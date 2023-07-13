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Dünya
AA 13.07.2023 15:53

G7 ülkeleri, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı

G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne doğru yeni bir balistik füze fırlatmasını kınadı.

G7 ülkeleri, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada’nın oluşturduğu G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönünde fırlattığı balistik füze denemesini kınayan bildiri imzaladığı belirtildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "Kuzey Kore makamları tarafından, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi politikasını baltalayan başka bir eylem. Pyongyang'ın bu provokatif eylemi, bölgesel barış ve uluslararası istikrar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. G7'deki mevkidaşlarımızla Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere tüm önemli uluslararası konularda sürekli teması sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore dün Hwasong-18 tipi füze fırlattı

Kuzey Kore, dün Hwasong-18 tip "katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze" denemesi yaptığını duyurmuştu. "Hwasong-18" tip füzenin irtifa ve uçuş süresinin "rekor" seviyelere ulaştığı belirtilmişti.

Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde fırlattığı ve 75 dakika havada kalan balistik füzenin deneme atışını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da izlediği kaydedilmişti.

Kuzey Kore'nin füze denemesini Güney Kore ve Japonya duyurmuştu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Kuzey Kore'nin, başkent Pyongyang yakınlarından dün yerel saatle 10.00 sularında Japon Denizi yönüne "uzun menzilli balistik füze" fırlattığını açıklamıştı.

Japonya Savunma Bakanlığı da füzenin kuzeydeki Hokkaido Adası'nın 250 kilometre açıklarına ve Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü bildirmişti.

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada ise Genel Sekreter Antonio Guterres'in Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini şiddetle kınadığı ifade edilmiş, ülkeye uluslararası yükümlülüklere ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyması çağrısı yapılmıştı.

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