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Dünya
AA 13.07.2023 16:23

Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin nükleer silah ve füze kapasitesini artıracağını söyledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "ABD'ye karşı geliştirilen" kıtalar arası balistik füzenin fırlatma denemesinin ardından, ülkesinin nükleer silah ve füze kapasitesini artıracağını açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin nükleer silah ve füze kapasitesini artıracağını söyledi

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, "ABD'yi vurmak üzere tasarlanan" Hwasong-18 tipi katı yakıtlı kıtalar arası balistik füzenin fırlatma denemesini yerinde izleyen Kim, fırlatmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kim, açıklamasında, ülkesinin nükleer silah ve füze kapasitesini güçlendirme taahhüdünde bulunarak söz konusu denemenin "ABD ve Güney Kore'nin sorumsuz askeri hamlelerine karşı ülkesinin meşru müdafaa çabalarının bir parçası" olduğunu belirtti.

​​​​​​​Kore Yarımadası'ndaki güvenliğin "düşman güçler tarafından ciddi şekilde tehdit edildiğini" ileri süren Kim, Kuzey’e yönelik “düşmanca politikalardan” vazgeçene kadar, “emperyalist ABD ve ABD’nin kuklası Güney Kore'ye karşı" bir dizi daha güçlü askeri hamle başlatılacağını yineledi.​​​​​​​

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Kuzey Kore'nin, başkent Pyongyang yakınlarından dün yerel saatle 10.00 sularında Japon Denizi yönüne "uzun menzilli balistik füze" fırlattığını açıklamıştı.

Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, acil toplanan Ulusal Güvenlik Konseyinde (NSC) balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye "bedelinin ödetileceğini" ifade etmişti.

Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin kuzeydeki Hokkaido Adası'nın 250 kilometre açıklarına ve Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü duyurmuştu.

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