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Dünya
AA 13.07.2023 18:01

ABD'de vahşi yaşam merkezinde yangın: Hayvanların neredeyse tamamı telef oldu

ABD'nin Florida eyaletindeki vahşi yaşam merkezinde çıkan yangında hayvanların neredeyse tamamı telef oldu.

ABD'de vahşi yaşam merkezinde yangın: Hayvanların neredeyse tamamı telef oldu
[Fotograf: AP]

ABD'nin Florida eyaletinin Madeira Beach kentindeki Timsah ve Yaban Hayatı Keşif Merkezinde sabah yangın çıktı.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangında hayvanların neredeyse tamamının telef olduğu bildirilerek, "Yıkıldık." ifadesine yer verildi.

Vahşi yaşam merkezinin sahibi Sonny Flynn, yerel bir kanala verdiği demeçte, merkezde aralarında memeliler, kertenkeleler, amfibiler, kaplumbağalar ve timsahların da bulunduğu 250 hayvanın yaşadığını belirtti.

Soruşturma başlatıldı

Flynn, hayvanların bunu hak etmediğini, her birinin adının ve kişiliğinin bulunduğunu, her sabah onlarla konuştuğunu anlattı.

Merkezdeki hayvanların çoğunluğunun daha önce sahiplenilen ancak bakımlarının zorluğundan dolayı geri getirilenlerden oluştuğu belirtildi.

Yetkililer, yangının nedenini öğrenmek için soruşturma başlattıklarını kaydetti.

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