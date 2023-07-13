Açık 30.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.07.2023 17:56

İngiltere Başbakanı vize ücretlerine zam geleceğini açıkladı

İngiltere'de kamu çalışanlarına yönelik zam kararlarını açıklayan Başbakan Rishi Sunak, vize ücretlerinin ve göçmenlerin vize alırken ödediği sağlık ödemelerinin artırılacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı vize ücretlerine zam geleceğini açıkladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, kamu çalışanlarına yönelik zam kararlarını açıkladığı basın toplantısında, uzmanlardan oluşan bir kurulun tavsiye ettiği zam oranını kabul ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda polise yüzde 7, öğretmenlere yüzde 6,5, pratisyen hekimlere ise yüzde 6 zam verildiğini belirten Sunak, bu sene hükümetle zam konusunda anlaşamayan öğretmenlerin yeni teklifle grev kararlarını askıya aldığını da kaydetti.

Sunak, grev kararı alan diğer sendikalardan da bu karardan vazgeçmelerini ve zam teklifini kabul etmelerini isteyerek, "Grevler yalnızca binlerce randevunun iptal edilmesine sebep olmuyor aynı zamanda hastanelerde bekleme sürelerini de uzatıyor. Bu bizim son teklifimiz. Daha fazla zam pazarlığı olmayacak. Bu yılın ödemeleriyle ilgili daha fazla görüşme yapmayacağız. Artık hiçbir grev bizim kararımızı değiştiremez." ifadelerini kullandı.

Bütçede olmayan bir paranın nereden geleceğine yönelik soruyu da yanıtlayan Sunak, "Vergi zammı yapmaya hazırlanmıyorum." dedi.

Sunak, ülkeye gelen göçmenlerin ödediği sağlık sigortası ücretlerine zam yapılacağını kaydederek, "Vize ücretlerini bir miktar artıracağız. Ülkemize yasal olarak gelen göçmenlerin ödediği sağlık ödemelerine de zam yapacağız. Sağlık hizmetlerinden yararlananların buraya bir ödeme yapması gerek. iki ödeme de yakın zamanda zamlanmamıştı." diye konuştu.

Başbakan Sunak, vize ücreti ve göçmenlerin sağlık ödemelerine yapılacak zamla kasaya milyarlarca sterlin gireceğini de öne sürdü.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
BAE: Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplam 260 uçak yardım malzemesi gönderdik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:14
Tamir ettiği kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu
18:59
Antalya'da seyir halinde yanan araç küle döndü
18:51
Adana'da ormanlık alanda yangın: Müdahale sürüyor
18:43
Giresun'da göçükte 1 işçinin öldüğü fabrikanın faaliyetleri durduruldu
18:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme Netanyahu'yu görevden almayı değerlendirecek
19:01
AYM'den e-Ticaret Kanunun iptali talebine ret
Büyükelçilerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Büyükelçilerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
FOTO FOKUS
Tamir ettiği kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Tamir ettiği kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ