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Dünya
AA 14.06.2025 12:22

İran: İsrail pişman olana kadar operasyonlara devam edeceğiz

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfezl Şikarçi, İsrail pişman olana kadar operasyonlara devam edeceklerini belirtti.

İran: İsrail pişman olana kadar operasyonlara devam edeceğiz

İran devlet televizyonuna konuşan Sözcü Şikarçi, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı ve İran’ın verdiği cevap hakkında açıklama yaptı.

Şikarçi, İran lideri Ali Hamaney’in dünkü açıklamasında İsrail’i pişman edeceklerine yönelik açıklama yaptığını hatırlatarak, “Suçlu Siyonist pişman olana kadar operasyona devam edeceğiz.” dedi.

​​​​​​​İsrail’in İran’a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail’i kınadı.

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