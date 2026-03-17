İran füzeleri, Tel Aviv'i vurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidinin olduğu bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar gönderilirken halktan sığınaklara girmeleri istendi.

İran misillemesinin ardından Tel Aviv ve İsrail'in merkez bölgelerinin yanı sıra Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim yerlerinde de sirenler çaldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise İran’dan atılan füze parçalarının Tel Aviv ve çevresinde düştüğü bölgelere bomba imha uzmanlarının yönlendirildiği bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesi ise İran'dan atılan füzeler nedeniyle ülkenin orta kesiminde bazı binalarda maddi hasar oluştuğunu ve Holon kentinde bir tren istasyonu ve otobüslerin zarar gördüğünü aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’ndan yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre füze saldırısında ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail Savunma Bakanı, Laricani'nin öldüğünü iddia etmişti

Savunma Bakanı Katz yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun gece düzenlediği hava saldırısında Laricani'yi hedef aldığını savundu.

Katz, İsrail ordusunun İran'a hava saldırısında hedef aldığı Laricani'nin öldüğünü öne sürdü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun dün gece İran'da "önemli isimleri" hedef aldığını duyurmuştu.

Laricani'nin, mesajı paylaşıldı

İsrail'in İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldüğünü iddia etmesinin ardından İran medyası Laricani'nin mesajını paylaştı.

Laricani'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesaj, "Ali Laricani'nin İran İslam Cumhuriyeti Donanması askerlerinin cenaze töreninin arifesinde yazdığı el yazısı" notuyla aktarıldı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Yüce Allah'ın adıyla. Dena'da İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri'nin şehitleri, uluslararası zalimlere karşı mücadele eden bu dönemde ortaya çıkan cesur milletin fedakarlıklarının bir parçasıdır. Onların hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacak ve bu şehitlikler, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun silahlı kuvvetler yapısında uzun yıllar boyunca temelini oluşturacaktır. Yüce Allah'tan bu değerli şehitlere en yüksek mertebeleri nasip etmesini niyaz ediyorum."

Ardından İran'ın İsrail'e karşı missilleme saldırısı geldi.

