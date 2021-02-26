Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran: Ermenistan'daki tarafları şiddetten uzak durmaya çağırıyoruz
[Fotoğraf: AA]
İran Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da ordunun Paşinyan'ın istifasını istemesinin ardından taraflara itidal çağrısı yaptı.
Ermenistan'daki darbe girişiminin ardıdan dünyadan mesajlar gelmeye devam ediyor.
İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada sözcü Hatibzade, Ermenistan'daki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini söyledi.
Hatibzade, Ermenistan'daki tüm taraflara itidal ve şiddetten uzak durmaları çağrısında bulundu.
Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, bugün, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.
Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.
Etiketler: Ermenistan İran
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