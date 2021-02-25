Sağlık Bakanlığının güncellediği COVID-19 verilerine göre, yaklaşık iki ay önce her 100 bin kişide 900 kişide görülen COVID-19 vaka sayısı 206'ya kadar geriledi.

Yüksek can kayıplarının devam ettiği ülkede, COVID-19 kaynaklı ölü sayısı dünden bugüne 345 artışla 68 bin 813'e, vaka sayısı 9 bin 568 artışla 3 milyon 180 bin 212'ye ulaştı.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak başında kademeli olarak genişletilmiş ve bu sayede yeni vaka sayılarındaki yüksek artış durdurulmuştu.

Ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı ve salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina devam ederken, ekonomik kaygılardan ve mahkeme kararlarıyla bar, restoran ve alışveriş merkezlerinde çalışma şartlarıyla ilgili önlemler gevşetiliyor.