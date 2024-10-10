Parçalı Bulutlu 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.10.2024 22:02

İran Dışişleri Bakanı'ndan işgalci İsrail'in savaş suçlarının durdurulması için çağrı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, çeşitli ülkelerden mevkidaşlarına "İsrail'in soykırım ve savaş suçlarının durdurulması için ortak diplomatik çaba" çağrısında bulunurken, ülkesine yönelik herhangi bir saldırıya tereddütsüz şekilde daha güçlü karşılık verileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı'ndan işgalci İsrail'in savaş suçlarının durdurulması için çağrı

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, soykırımcı İsrail'in bölgedeki saldırganlığına ilişkin birçok ülkenin Dışişleri Bakanlarına ayrı ayrı mektuplar gönderdi.

İran Dışişleri Bakanı, mevkidaşlarına gönderdiği mektubunda "İsrail'in saldırı tehditlerine karşı İran'ın, daha fazla ve daha güçlü savunma önlemleri almaya tam olarak hazır olduğunu ve bu konuda hiçbir şüpheye yer bırakmayacağını" ifade etti.

İsrail'in Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki saldırganlığının durdurulmasının önemini vurgulayan Erakçi, uluslararası topluma İsrail'in soykırım ve savaş suçlarının durdurulması için ortak diplomatik çaba çağrısında bulundu.

ETİKETLER
İran İsrail Savaş
Sıradaki Haber
ABD: İsrail'in Lübnan'da BM Barış Gücü'nü hedef almasından derin endişe duyuyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:18
İstanbul'da 236 bin 972 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
14:14
Güney Afrika'da trafik kazasında bir otomobildeki 8 kişi öldü
14:17
Bakan Yerlikaya: Göçü, kamu güvenliğimizden asla taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz
14:16
Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile görüştü
14:05
Yaralı saz kedisi koruma altına alındı
14:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
MSB'den "Ateş Serbest-2024" paylaşımı
MSB'den "Ateş Serbest-2024" paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ