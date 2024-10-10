İran Dışişleri Bakanı'ndan işgalci İsrail'in savaş suçlarının durdurulması için çağrı

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, soykırımcı İsrail'in bölgedeki saldırganlığına ilişkin birçok ülkenin Dışişleri Bakanlarına ayrı ayrı mektuplar gönderdi.

İran Dışişleri Bakanı, mevkidaşlarına gönderdiği mektubunda "İsrail'in saldırı tehditlerine karşı İran'ın, daha fazla ve daha güçlü savunma önlemleri almaya tam olarak hazır olduğunu ve bu konuda hiçbir şüpheye yer bırakmayacağını" ifade etti.

İsrail'in Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki saldırganlığının durdurulmasının önemini vurgulayan Erakçi, uluslararası topluma İsrail'in soykırım ve savaş suçlarının durdurulması için ortak diplomatik çaba çağrısında bulundu.