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İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Trump'a tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran beka mücadelesi veriyor" açıklamasına tepki gösterdi.

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İran Dışişleri Bakanı Zariften Trumpa tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın, 'Ortadoğu'yu ele geçiriyor ya da beka mücadelesi veriyor' şeklinde iki ayrı zıt kutupta şeytanlaştırılması, ABD'nin zihinsel bozukluğunun ve vicdanının çöküşüyle ortaya çıkan demagojinin belirtisidir" ifadelerini kullandı.


 

Zarif, ülkesinin "daima istikrarlı güçlü ve sorumlu bir bölgesel aktör olmaya devam edeceğini" belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'a karşı uyguladığı politikalardan dolayı Tahran yönetiminin çökebileceği değerlendirmesinde bulunarak, "Yönetime geldiğimde, soru İran'ın ne zaman Ortadoğu'ya hakim olacağıydı, şimdi soru, hayatta kalacaklar mı? Bu bir buçuk yılda büyük fark var" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: tepki, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, abd başkanı donald trump
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