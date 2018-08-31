Myanmar ordusundan Rohingya kriziyle ilgili "yalan kitap"

Myanmar ordusunun Rohingya kriziyle ilgili hazırladığı bir kitapta bulunan, 1940 yılında Rohingya Müslümanlarının öldürdüğü Budistlerin cesetleri olarak belgelenen fotoğrafın, gerçekte yüz binlerce Bangladeşlinin Paklistan ordusu tarafından öldürüldüğü Bangladeş'te, 1971 yılında devam eden iç savaşta çekildiği ortaya çıkarıldı.

Siyah beyaz basılan fotoğraf, geçen Temmuz ayında yayımlanan kitabın, 1940 yılında Myanmar'da "Etnik Karışıklık" başlıklı bölümünde yer aldı.

Fotoğrafta yerde yatan iki cesedin yanında ayakta dikilen genç bir erkek, elindeki tırmığı cesetlere doğrulturken görülüyor.

Yanlışlarla dolu bir kitap

Ayrıca kitapta yer alan bir başka fotoğraf, Rohingya Müslümanlarını ülkeyi terk ederken göstermesine rağmen, fotoğrafın açıklamasında da söz konusu insanların Bangladeş'ten Myanmar'a girdikleri yazıyor.

Ortaya çıkan bu durum üzerine görüşleri sorulan Myanmar Enformasyon Bakanlığı Genel Sekreteri Myo Myint Maung, kitabı okumadığını ve yorum yapmayacağını söyledi.

Ülkenin en büyük şehri Yangon'da satışa sunuldu

Myanmar ordusunun halkla ilişkiler ve propaganda biriminin çıkardığı 117 sayfalık, Myanmar Politikası ve Ordu - Bölüm: 1 ismini taşıyan kitap, ülkenin en büyük şehri Yangon'daki kitabevlerinde satışa sunuldu.

Kaynak: Reuters