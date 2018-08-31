  • 31 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.624
    EURO 7.705
  • BIST 92835.77
    ALTIN 256.027
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Büyük Kanto Depreminin yıl dönümünde Japonya'da tatbikat

Büyük Kanto Depreminin yıl dönümünde Japonya'da tatbikat

Japonya'da 95 yıl önce meydana gelen ve 143 bin kişinin ölümüne sebep olan Büyük Kanto Depreminin yıl dönümünde deprem tatbikatı düzenlendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Japonlar, depreme hazırlıklı olmak açısından dünyanın en bilinçli ulusu olarak kabul ediliyor.

Yılda ortalama bin 500 depremin meydana geldiği Japonya'da insanlar, depremi trajik bir gerçek olarak görüyor.

Japonya'da yüzyılın en büyük doğal afeti olan ve Tokyo çevresinde 140 bin kişinin ölümüne yol açan Büyük Kanto Depremi Afet Tedbir Günü olarak kabul ediliyor.

Afet Tedbir Günü'nde Japonya'da okullar, çocuklara deprem sırasında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğretilen alanlara dönüşüyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Japonya, deprem tatbikatı, deprem
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER