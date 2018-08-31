Büyük Kanto Depreminin yıl dönümünde Japonya'da tatbikat

Japonlar, depreme hazırlıklı olmak açısından dünyanın en bilinçli ulusu olarak kabul ediliyor.

Yılda ortalama bin 500 depremin meydana geldiği Japonya'da insanlar, depremi trajik bir gerçek olarak görüyor.

Japonya'da yüzyılın en büyük doğal afeti olan ve Tokyo çevresinde 140 bin kişinin ölümüne yol açan Büyük Kanto Depremi Afet Tedbir Günü olarak kabul ediliyor.

Afet Tedbir Günü'nde Japonya'da okullar, çocuklara deprem sırasında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğretilen alanlara dönüşüyor.

Kaynak: TRT Haber