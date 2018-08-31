  • 31 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.584
    EURO 7.672
  • BIST 92953.92
    ALTIN 254.437
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili seçimde aday olmayacak

Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili seçimde aday olmayacak

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, 28 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olmayacağını söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili seçimde aday olmayacak

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, eski Letonya Cumhurbaşkanı Valdis Zatlers'i Tiflis'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Margvelaşvili ile Zalters daha sonra üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

Margvelaşvili: Ülkeye hizmet etmeye devam edeceğim

Margvelaşvili burada yaptığı konuşmada, 28 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, "Seçime katılmayacağımı sizinle paylaşmak istiyorum ama başka bir şekilde ülkemize hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

Görevi süresince Gürcü halkından büyük destek aldığını dile getiren Margvelaşvili, halkına, ailesine ve ekibine teşekkür ederek, seçim sonucunda yönetime gelecek cumhurbaşkanın halkın ve ülkenin birliği için çaba göstermeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Margvelaşvili, 2013'teki seçimi kazanarak Cumhurbaşkanı olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER