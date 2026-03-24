Dünya
AA 24.03.2026 23:57

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Uluslararası hukuk ölmüştür

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Batı ülkelerini İran’a yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmakla suçlayarak, "Uluslararası hukuk ölmüştür." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Uluslararası hukuk ölmüştür

Arakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, AA'nın paylaşımını alıntılayarak, Batı'nın ülkelere göre çifte standart uyguladığını söyledi.

"Uluslararası hukuk ölmüştür. Bunun nedeni ise Batı’nın Gazze ve Ukrayna konusunda uyguladığı çifte standartlar ve İsrail-ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı konusundaki sessizliğidir." diyen Arakçi, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’a "İranlılara karşı yapılan ihlalleri kınadığı için" teşekkür etti.

Arakçi ayrıca, hukukun üstünlüğüne değer verenlerin seslerini daha fazla yükseltmesini istedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya Dışişleri Bakanlığının İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden kurulmasının 75. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, dış politikanın daha pragmatik ve etkili hale gelmesinin uluslararası hukuku bir kenara bırakmak anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Uluslararası hukuku ihlal etmeyi ihlal olarak adlandırmamak, dış politikamızı daha ikna edici hale getirmez. Bununla Gazze Savaşı sırasında da uğraşmak zorunda kalmıştık ve İran Savaşı'nda da bununla başa çıkmak zorundayız. Zira bu savaş, bana göre uluslararası hukuka aykırıdır." ifadesini kullanmıştı.

Sıradaki Haber
İran Atom Enerjisi Kurumu: Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti
00:32
6 Arap ülkesinde fırtına ve sel uyarısı yapıldı
00:26
Kuveyt, petrol üretiminde yeni bir kısıtlamaya gidildiğini duyurdu
00:26
Fatih Dönmez: Enerji piyasalarında yaşanan depremi tüm dünya hissediyor
23:01
İran Atom Enerjisi Kurumu: Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti
22:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özgür Özel'e tepki
22:54
Trump’tan İran açıklaması: Liderleri yok, anlaşma istiyorlar
Türk Kızılay Konukevi sakinleri, sanatsal faaliyetlerle hayatlarına renk katıyor
Sungur hedefi tam isabetle vurdu
